Sporseverler için heyecan dolu hafta S Sport Plus'ta

S Sport Plus, izleyicilerine unutulmaz bir spor şöleni sunuyor! Spor tutkunları, bu hafta sonu muhteşem anlara tanıklık etmeye hazırlanıyor. Futbol, basketbol ve UFC’den birçok heyecan dolu karşılaşma bu hafta S Sport Plus’ta!

Serie A'dan La Liga'ya, NBA'den EuroLeague'e, UFC'den NFL’e geniş bir yelpazede her ay 700 saatten fazla canlı yayın sunan S Sport Plus, sporseverler için büyük bir spor şöleni başlatıyor. S Sport Plus, futbol tutkunlarına en heyecan verici lig maçlarını izleme fırsatı sunarken, basketbol severler için NBA’in tüm heyecanını ve EuroLeague’in çekişmeli karşılaşmalarını ekranlara getiriyor. Ayrıca, MMA tutkunları için UFC dövüş geceleri, en iyi dövüşçülerin karşı karşıya geldiği heyecan dolu anlara sahne oluyor. S Sport Plus, sporun her dalına yönelik yüzlerce içerik ile izleyicilere zengin bir deneyim sunarak, spor dünyasındaki en son gelişmeleri takip etme imkanı veriyor.

El Clasico ve UFC 308’de Heyecan Dolu Karşılaşmalar Sporseverleri Bekliyor

Dünyanın en çok izlenen maçlarından biri olan El Clasico, genç yıldızımız Arda Güler’in de forma giyeceği Real Madrid ile Lamine Yamallı Barcelona karşılaşması, 26 Ekim Cumartesi günü saat 22:00’de canlı yayınla S Sport Plus’ta.



UFC’de gururumuz İbo Aslan, UFC 308’de sahnede yer alacak. “The Last Ottoman” lakaplı Aslan, Abu Dabi’de gerçekleşecek organizasyonda, ilk maçında İsveçli rakibi Anton Turkalj’yi 3. rauntta nakavt ederek elde ettiği galibiyetin ardından ikinci maçına çıkacak.



Tüy sıklette Ilia Topuria, Max Holloway’e karşı kemerini korumaya çalışırken; orta sıklette ise Khamzat Chimaev, Robert Whittaker ile karşılaşacak. Türkiye'de ikinci kez yerinden canlı anlatımla izleyicilerle buluşacak olan UFC, daha önce Haziran ayındaki Suudi Arabistan etkinliğinde de S Sport Plus üzerinden MMA severlerle buluşmuştu.

Yılın en iyi kartlarından biri olarak dikkat çeken UFC 308, 26 Ekim Cumartesi günü saat 17:00’den itibaren canlı yayın ve tekrar izleme seçenekleriyle S Sport Plus’ta sporseverlerle buluşacak.

EuroLeague’de Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman’ lı Son Şampiyonu Ağırlıyor !

EuroLeague'de yeni sezon rekabet dolu bir şekilde başladı. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın yönetimindeki Panathinaikos’a karşı mücadele edecek. Büyük bir çekişmeye sahne olacak bu maç, 25 Ekim Cuma günü saat 20:45’te S Sport Plus’ta ekranlara gelecek. Temsilcimiz Anadolu Efes ise İtalya'dan kaybetmeden dönmeyi hedefliyor. Anadolu Efes – Olimpia Milano karşılaşması ise 24 Ekim Perşembe günü saat 21:30’da S Sport Plus’ta yayınlanacak.

Serie A’da İtalya Derbisi!

Son şampiyon Inter ile Kenan Yıldız’ın yer aldığı Juventus ile karşı karşıya geliyor. Serie A’daki dev derbi, 27 Ekim Pazar günü saat 20.00’de canlı yayınla S Sport Plus ekranlarında olacak.

NBA’de Yeni Sezon Başladı !

Yıldızlarla dolu NBA’de yeni sezon, Celtics – Knicks maçı ile başladı. Milli gururumuz Alperen Şengün’ün de sahne alacağı NBA’den normal sezon, All-Star maçları, Play-off ve finaller, sezon boyunca basketbolun adresi S Sport Plus’ta izleyicileriyle buluşacak.