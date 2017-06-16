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  5. 16 Haziran 2017 18:46

Fenerbahçe Aykut Kocaman’ı resmen açıkladı

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Aykut Kocaman’ı resmen açıkladı
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Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Sarı-lacivertliler ile daha önce Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Kocaman, 2. kez Fenerbahçe’nin başına geçti.

KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Takımımız Teknik Direktörlüğü için Sayın Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda 2 sezon süreli sözleşme için anlaşmaya varılmıştır.”

Kulübün  resmi sitesinden ise şu açıklama yapıldı;

“1988-1996 yılları arasında futbol takımımızın formasını başarıyla terletmiş, 2010-2013 yılları arasında 1 lig ve 2 Türkiye Kupası zaferi ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final sevincini camiamıza yaşatan takımımızın teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır.

Geçtiğimiz yıl Atiker Konyaspor'un teknik direktörlüğünü yürüten Sayın Aykut Kocaman ve ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Camiamızın yetiştirdiği önemli bir değer olan Sayın Aykut Kocaman'a yuvana ‘hoş geldin' diyor, futbol takımımızın başında kendisine nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Yeni teknik direktörümüz Sayın Aykut Kocaman'ın imza törenine dair detaylar ilerleyen günlerde duyurulacaktır.”

Aykut Kocaman anlaşma sonrası ilk kez konuştuAykut Kocaman anlaşma sonrası ilk kez konuştu

 

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