Süper Lig'de 28. hafta hakemleri belli oldu

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Süper Lig'de 28. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte haftanın görev alacak hakemleri...
SÜPER LİG'DE 28. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ:
2 MART SALI
16:00 Gaziantep - Gençlerbirliği (Bahattin Şimşek)
19:00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Halis Özkahya)
3 MART ÇARŞAMBA
13:30 Erzurumspor - Fatih Karagümrük (Ali Şansalan)
16:00 Sivasspor - Hatayspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
16:00 Başakşehir - Konyaspor (Ali Palabıyık)
19:00 Kayserispor - Rizespor (Hüseyin Göçek)
19:00 Ankaragücü – Galatasaray (Halil Umut Meler)
4 MART PERŞEMBE
16:00 Alanyaspor - Göztepe (Tugay Kaan Numanoğlu)
16:00 Kasımpaşa - Trabzonspor (Abdülkadir Bitigen)
19:00 Fenerbahçe - Antalyaspor (Ümit Öztürk)
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