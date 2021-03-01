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  3. 01 Mart 2021 12:41

Süper Lig'de 28. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR'da görev alan Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi.

Süper Lig'de 28. hafta hakemleri belli oldu
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Süper Lig'de 28. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte haftanın görev alacak hakemleri...

SÜPER LİG'DE 28. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ:

2 MART SALI

16:00 Gaziantep - Gençlerbirliği (Bahattin Şimşek)

19:00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Halis Özkahya)

3 MART ÇARŞAMBA

13:30 Erzurumspor - Fatih Karagümrük (Ali Şansalan)

16:00 Sivasspor - Hatayspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

16:00 Başakşehir - Konyaspor (Ali Palabıyık)

19:00 Kayserispor - Rizespor (Hüseyin Göçek)

19:00 Ankaragücü – Galatasaray (Halil Umut Meler)

4 MART PERŞEMBE

16:00 Alanyaspor - Göztepe (Tugay Kaan Numanoğlu)

16:00 Kasımpaşa - Trabzonspor (Abdülkadir Bitigen)

19:00 Fenerbahçe - Antalyaspor (Ümit Öztürk)

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