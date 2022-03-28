Uyanık Digiturk, teminat mektubu vermeden ihaleyi kapmak üzere

Düğüm olan süper Lig naklen yayın ihalesinde, Uyanık Digiturk, Federasyon ve kulüplerin kararsızlığı nedeniyle, hedefine ulaşmak üzere.,.

Futbol yayın ihalesinde, belirsizlik sürerken, Digitürk, teminat mektubu vermeden ihaleyi yeniden almak üzere.

Türk futbolunun naklen yayın hakkı yıllardır Digitürk’ün elinde. Ancak Digitürk’ün Katarlı BEIN Sport tarafından alınmasından sonra, Digitürk tam bir şark kurnazı gibi davranmaya başladı.

Federasyonun basiretsizliği sonucu, Digitürk’ün verdiği banka teminat mektubu iade edildi. Böylece Futbol Federasyonu elindeki en büyük kozu kaptırdı.

Banka Teminat mektubu neden çok önemli ?

Eğer Digitürk, ödeme taahütünü yapmazsa, Federasyon, bu mektubu anında nakite çevirme hakkına sahipti.

Federasyon bu hakkını kaybedince, tamamen Digitürk’ün oyuncağı oldu. Katarlı uyanıklar kah “Dolar çok arttı “ deyip, kah “ Ekonomik kriz var “ deyip, federasyondan yani kulüplerden indirim aldı. Ödemeleri sürekli geciktirdi.

Elinde banka teminat mektubu kozu olmayan Federasyon da sürekli taviz verdi.

Önümüzdeki yıllar için 3 ay önce açılan ihalede, en yüksek teklifi Digitürk verdi. Ancak ihalede çok net olarak belirtilmesine karşın, banka teminat mektubu vermeyince, Digitürk elendi.

Bunun üzerine Federasyon en yüksek 2. Teklifi veren Saran Grubu'nu masaya çağırdı. Saran Grubu sözleşmeyi imzalayıp banka teminat mektubunu da verdi.

Federasyon ise, aradan geçen 15 günde hala bu sözleşmeyi onaylamadı. Zaman hızla geçerken yeni sezonun başlamasına sadece 4 ay kaldı. Yeni yayıncının hazırlanması için gereken zaman hızla tükeniyor.

Böylece, aradan geçen her gün, Digitürk daha şanslı ve rakipsiz hale geliyor.

Hatta Digitürk, “ Milli takımın forması mor üstüne pembe puantiyeli olsun “ dese, Federasyon mecburiyetten belki bunu bile kabul edecek.

Federasyonun konuyu bu kadar uzatmasını ise kimse anlamıyor.

Sonuçta Digitürk kazanırken, Türk futbolu ve kulüpler kaybedecek…