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ABD'de 13 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor

ABD'de 13 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor
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ABD'de 13 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yasak getirilmesi için yasa tasarısı hazırlandı.

Senato'da 13 yaşından küçüklere gelecek sosyal medya yasağı için uzlaşıldı. 13 ve 17 yaş arası çocukların sosyal medya kullanabilmesi için de ebeveyn izni gerekecek.

Yasa tasarısının yasa haline gelebilmesi için önce Senato'da ardından da Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi gerekiyor. Ardından, Başkan Biden'ın da onaylaması gerekiyor.

Etiketler abd sosyal medya yasak yasa tasarısı
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