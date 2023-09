Apple iPhone 15 için birbirlerini ezdiler! ''Pes'' dedirten görüntüler

Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni Apple iPhone 15 için Dubai'deki izdiham görenlere "pes" dedirtti.

Dubai'deki bir alışveriş merkezinde çekilen görüntüler, satışı başlayan iPhone 15 için insanların resmen mücadeleye girdiğini ortaya çıkardı.

Khaleej Times'da yer alan habere göre Dubai Mall'da metrelerce kuyruk oluştu, cihazlar kısa süre içinde tükendi.

Türkiye'de ön satışa çıkarılan iPhone 15 için belirlenen satış fiyatları şöyle:

Phone 15 (128GB) – 49.999 TL

iPhone 15 (256GB) – 53.999 TL

iPhone 15 (512GB) – 61.999 TL

iPhone 15 Plus (128GB) – 56.999 TL

iPhone 15 Plus (256GB) – 60.999 TL

iPhone 15 Plus (512GB) – 68.999 TL

iPhone 15 Pro (128GB) – 64.999 TL

iPhone 15 Pro (256GB) – 68.999 TL

iPhone 15 Pro (512GB) – 76.999 TL

iPhone 15 Pro (1TB) – 84.999 TLiPhone

15 Pro Max (256GB) – 76.999 TL

iPhone 15 Pro Max (512GB) – 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max (1TB) – 92.999 TL