Apple, ücretsiz iCloud özelliğini sonlandırma kararı aldı

Apple, iCloud ile birlikte tanıtılan ücretsiz "Fotoğraf Yayınım" özelliğini sonlandırmaya karar verdi.

Fotoğraf Yayınım (My Photo Stream); iPhone, iPad, Mac ve Apple TV arasında fotoğrafları eş zamanlı olarak yayımlamak için kullanılan ücretsiz bir özellikti. Ancak Apple, 2011’de iCloud ile birlikte tanıttığı Fotoğraf Yayınım özelliğini kapatacağını duyurdu.

Fotoğraf Yayınım, Live Photo’lar dışında en son çekilen fotoğrafları yüklüyor ve tüm aygıtlardan görüntüleme ve cihaza kaydetmeye imkan veriyordu. Ayrıca fotoğraflar burada 30 gün boyunca saklanıyordu.

iCloud fotoğrafları ise manuel olarak işlem gerekmeden fotoğraf ve videoları yüksek çözünürlükte cihazlar arasında eşitleyebiliyor.

iCloud fotoğraf kitaplığı özelliğinin gelmesiyle birlikte Fotoğraf Yayınım özelliğinin artık ilgi görmemesi ise Apple'ı böyle bir karar almaya yöneltti.

Son tarih 26 Haziran

Fotoğraf Yayınım, fotoğrafları 30 gün boyunca sakladığından Fotoğraf Yayınım’daki fotoğrafları cihaza indirmek için son tarihin 26 Haziran olduğu açıklandı.