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  3. 27 Ocak 2021 09:52

Apple'dan yeni iPhone'lar için hayati uyarı!

Apple, iPhone 12 serisi ve MagSafe aksesuarlarını kalp pilinize çok yaklaştırmamanız gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Apple'dan yeni iPhone'lar için hayati uyarı!
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ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, resmi blog sitesi üzerinden yaptığı bir açıklama ile gündemde. 

Şirket yeni iPhone modellerinin ev sahipliği yaptığı mıknatısların kalp pili kullanan kişiler için risk oluşturabileceği uyarısında bulundu. 

Açıklamaya göre iPhone ve MagSafe  aksesuarlarının içindeki mıknatıslar, özellikle kalp pilleri ile defibrilatörler gibi tıbbi cihazlara karşı tetikleyici etki gösterebiliyor. 
 
Bu nedenle uzmanlar cihazların içerisinde yer alan mıknatısların frekansları karıştırabileceğini belirtiyor. 
 
Apple cihazların tıbbı cihazlardan en az 15 santimetre uzakta tutulmasını öneriyor. Kablosuz şarj için Apple’ın önerisi ise en az 30 santimetre mesafe  

Apple'ın açıklamasına ek olarak  'heartrhythmjournal' internet sitesi üzerinden konu ile alakalı bir makale yayınladı.  
 
Makalede iPhone 12 serisi ve MagSafe  aksesuarında yer alan mıknatısların olumsuz etki doğurabileceği bilgisine yer verildi. 

Söz konusu makalede iPhone 12'lerin özellikle tişört ve gömleğin üst cebinde taşınmaması gerektiği ifade ediliyor. 

Zira oluşan elektromanyetik alan nedeniyle özellikle kalp pili taşıyanların olumsuz etkilenebileceği düşünülüyor.
 

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