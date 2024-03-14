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Bayraktar AKINCI bir testi daha geçti

Bayraktar AKINCI bir testi daha geçti
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Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan'ın geliştirdiği IIR (Görüntüleyici Kızılötesi) Güdümlü MAM-T ve TV Güdümlü MAM-L atış testini başarıyla tamamladı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, Türkiye'nin en çok ihraç edilen mühimmatları olan lazer güdümlü mini akıllı mühimmatların, önemli bir eşiği daha geçerek bulut üstü vuruş kabiliyetine kavuştuğunu belirtti.

Haluk Bayraktar, "Bayraktar AKINCI'dan yapılan IIR Güdümlü MAM-T ve TV Güdümlü MAM-L Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Bayraktar AKINCI dün Roketsan'ın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini de başarıyla tamamlamıştı.

Etiketler bayraktar Akıncı test
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