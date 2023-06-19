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Bilim insanları açıkladı: Dünya'nın dönüş ekseni kaydı

Bilim insanları açıkladı: Dünya'nın dönüş ekseni kaydı
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Araştırmacılar, yer altından çekilen su miktarının artması nedeniyle Dünya'nın dönüş ekseninin yaklaşık 80 cm doğuya kaydığını tespit etti.

Dünya'nın coğrafi kutbundaki kaymayı inceleyen araştırmacılar yer altı sularının etkisi olmadan böyle bir değişimin mümkün olmayacağını söylüyor.

Dünya'nın kendi etrafında döndüğü eksen sabit ve durağan bir yapıda değil.

Yerküre Kuzey ve Güney Kutuplarından geçen hayali bir çizgi olan dönme ekseni üzerinde dönerken sürüklenip yalpalanıyor.

Dönme eksenindeki bu hareketler kutup gezinmesi olarak adlandırılıyor.

Kuzey Kutup noktasının her yıl 10 metre genişliğinde bir çember çizdiği biliniyor.

Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi'ne (NASA) göre 20'inci yüzyılda Dünya'nın dönüş ekseninin yılda 4 cm kaydığını bulunmuştu.

Son dönemde yapılan araştırmalarsa iklim krizinin yerkürenin dönüşünde kaymaya neden olduğunu bulmuştu.

Ancak yer altı sularının bu kaymaya etkisi tam olarak belirlenememişti.

Etiketler dünya dönüş ekseni
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