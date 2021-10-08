Bilim insanları şimdiye kadarki en düşük ısıyı oluşturdu

Bilim insanları laboratuvar ortamında en düşük sıcaklığa ulaştı. Sadece birkaç saniye süren deneyde sıcaklık -273.15 derece olarak ölçüldü.

Almanya'da bulunan üç üniversitedeki bilim insanları ulaşılması zor noktaya yaklaştı.

Bilim insanları laboratuvar ortamında, şimdiye kadar ölçülmüş en düşük ısıyı oluşturmayı başardı. Mutlak sıfır soğukluğuna 38 pikokelvin kaldı.

Mutlak sıfır ise Türkiye'de kullanılan santigrat sistemine göre -273.15 dereceye denk geliyor. Mutlak sıfırın eşitlendiği ölçü biçimi ise Kelvin.

Kelvin türünde 0 şimdiye kadar dünya üzerine gerçek hayatta ya da laboratuvarda ölçümlenmedi.

Mutlak sıfıra 38 pikokelvin (1 pikokelvin 1 santigrat derecenin trilyonda birine denk geliyor) kadar yaklaşan çalışma heyecan yarattı.

Bu sıcaklık o kadar düşük ki normal hayatta kullanılan hiçbir dereceyle ölçülmesi mümkün değil. Yani bu ortamı yaratmak kadar ölçmek için de özel sistemler gerekiyor.

Öte yandan deneyin sadece birkaç saniye boyunca sürdüğü belirtildi.

MUTLAK SIFIR NEDİR?

Mutlak sıfır mümkün olan en düşük sıcaklık anlamına geliyor. 0 kelvine denk gelen bu ölçüde ortamda hiç ısı enerjisi bulunmaz. Bundan daha soğuk bir ortam yaratılamaz çünkü ısı enerjisini en fazla sıfıra indirebilirsiniz.