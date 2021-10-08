  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Bilim insanları şimdiye kadarki en düşük ısıyı oluşturdu

Bilim insanları şimdiye kadarki en düşük ısıyı oluşturdu

Bilim insanları şimdiye kadarki en düşük ısıyı oluşturdu

Bilim insanları laboratuvar ortamında en düşük sıcaklığa ulaştı. Sadece birkaç saniye süren deneyde sıcaklık -273.15 derece olarak ölçüldü.

Almanya'da bulunan üç üniversitedeki bilim insanları ulaşılması zor noktaya yaklaştı.

Bilim insanları laboratuvar ortamında, şimdiye kadar ölçülmüş en düşük ısıyı oluşturmayı başardı. Mutlak sıfır soğukluğuna 38 pikokelvin kaldı.

Mutlak sıfır ise Türkiye'de kullanılan santigrat sistemine göre -273.15 dereceye denk geliyor. Mutlak sıfırın eşitlendiği ölçü biçimi ise Kelvin.

Kelvin türünde 0 şimdiye kadar dünya üzerine gerçek hayatta ya da laboratuvarda ölçümlenmedi.

Mutlak sıfıra 38 pikokelvin (1 pikokelvin 1 santigrat derecenin trilyonda birine denk geliyor) kadar yaklaşan çalışma heyecan yarattı.

Bu sıcaklık o kadar düşük ki normal hayatta kullanılan hiçbir dereceyle ölçülmesi mümkün değil. Yani bu ortamı yaratmak kadar ölçmek için de özel sistemler gerekiyor.

Öte yandan deneyin sadece birkaç saniye boyunca sürdüğü belirtildi.

MUTLAK SIFIR NEDİR?

Mutlak sıfır mümkün olan en düşük sıcaklık anlamına geliyor. 0 kelvine denk gelen bu ölçüde ortamda hiç ısı enerjisi bulunmaz. Bundan daha soğuk bir ortam yaratılamaz çünkü ısı enerjisini en fazla sıfıra indirebilirsiniz.

Etiketler bilim insanları soğuk sıcak ısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolardan yeni rekor! Piyasalar bir anda alevlendi
Defne Samyeli ''transparan''da Gülşen'e böyle meydan okudu
AK Partili Mehmet Metiner'den, Erdoğan'a ''kibir'' eleştirisi
Müge Anlı'daki cinayet dosyasında şok iddia: ''Gece kadın kıyafeti giyip...''
ABD Başkanı Biden'dan skandal Türkiye açıklaması
Şahan, İmamoğlu soyadını okumayan TRT spikeriyle böyle alay etti
Squid Game'de kimsenin fark etmediği detay
Başvurular devam ediyor... Devlet kadrosunda 5 bin TL maaşla personel aranıyor
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu bikinili pozuyla Instagram'ı salladı
Zabıtadan seyyar satıcıya yumruklu saldırı