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ChatGPT artık sesli yanıt verebilecek

ChatGPT artık sesli yanıt verebilecek
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OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin yeni ses ve görüntü özelliklerini kullanıcılarına sunacağını duyurdu.

OpenAI, artık ChatGPT'nin görebildiğini, duyabildiğini hatta konuşabildiğini açıkladı.

SESLİ YANIT VERECEK

Yeni ses özelliğinin, sadece metin ve birkaç saniyelik örnek konuşmadan insan benzeri ses üretebilen yeni bir metinden sese dönüştürme modeli tarafından destekleniyor. 

Bu özellik sayesinde ChatGPT ile sesli olarak karşılıklı diyaloğa girebileceksiniz. 

GÖRÜNTÜLERİ YORUMLUYOR

Bir diğer özellik ise görüntü. ChatGPT, artık ona gönderdiğiniz görüntüleri yorumlayabileceğini hatta size bir bisiklet tamirinde bile yardımcı olabileceğini belirtiyor.

TERSİNE GÖRSEL ARAMA

Google'ın bilinen meşhur özelliği Google Lens ile tersine görsel arama yaparak internet üzerinde görselin kaynağına erişilebiliyordu. ChatGPT'nin kendisine gönderilen fotoğrafı interneti kazıyarak fotoğrafın kaynağına eriştiği kaydedildi.

İKİ HAFTA İÇİNDE KULLANIMA SUNULACAK

Ses ve görüntü özeliğinin iki hafta içinde Plus ve Enterprise kullanıcıları tarafından deneyimlenebileceği kaydedildi.

Etiketler ChatGPT yapay zeka chat
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