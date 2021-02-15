Dünya'daki ''uzaylılar'' Antartika'da bulundu!

Antarktika'daki Filchner-Ronne Buz Sahanlığı'nda deniz dibi tarama çalışmaları sırasında, Güneş ışığının ulaşmadığı yerlerde de canlıların yaşadığı keşfedildi. Araştırmalarda, henüz tanımlanamayan 22 deniz canlısı ve 16 deniz süngeri belirlendi.

"New Scientist" dergisinde yayınlanan makaleye göre İngiltereli bilim insanları, su altında Güneş ışığından ve en yakın besin kaynaklarından kilometrelerce uzakta deniz canlılarının yaşadığını tespit etti. Canlılar, deniz yüzeyini kaplayan 900 metre kalınlığındaki buzda açılan delikten kamerayla görüntüleme yaptı ve Antarktika'daki buz tabakasının altında güneş ışığının ulaşamadığı noktada kayıt yaptı. Görüntülerde, bu noktada bile yaşam olduğu belirtildi.

Ekipte yer alan Huw Griffiths, tespit edilen canlıların orada yaşamaması için birçok neden olduğunu söyledi. İngiltere'nin Antarktika çalışmalarını yürüten British Antarctic Survey'de (BAS) çalışan Griffiths, canlıların besin kaynaklarına erişebilecekleri bölgeden yaklaşık 260 kilometre, güneş ışığından ise 600 kilometre uzakta olduklarını aktardı.

Filchner-Ronne'de görüntülenen canlıların ne sıklıkta beslendiği ve ömürlerine dair açıklama yapılmadı. Biyologlara göre görüntülerin daha uzun süreli hayatın varlığına dair ipuçları sunuyor. Antarktika'daki suda hayatın düşünülenden daha fazla biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu tahmin ediliyor.