e-Nabız uygulaması çöktü mü?
e-Nabız uygulaması Sağlık Bakanı Koca'nın 55 yaşından büyüklere aşılama yapılacağını açıklamasının ardından erişime kapandı.
Sağlık Bakanı Koca'nın 55 yaşından büyüklere aşı sırasının geldiğini açıklamasının ardından e-Nabız uygulaması ve sitesinin çöktüğü bildirildi.
Sağlık Bakanı Koca'nın 55 yaşından büyüklere aşı sırasının geldiğini açıklamasının ardından e-Nabız uygulaması ve sitesine yönelen vatandaşların yoğunluğunun ardından site çöktü.
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