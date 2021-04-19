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e-Nabız uygulaması çöktü mü?

e-Nabız uygulaması Sağlık Bakanı Koca'nın 55 yaşından büyüklere aşılama yapılacağını açıklamasının ardından erişime kapandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın 55 yaşından büyüklere aşı sırasının geldiğini açıklamasının ardından e-Nabız uygulaması ve sitesinin çöktüğü bildirildi.

Sağlık Bakanı Koca'nın 55 yaşından büyüklere aşı sırasının geldiğini açıklamasının ardından e-Nabız uygulaması ve sitesine yönelen vatandaşların yoğunluğunun ardından site çöktü.

Etiketler e nabız uygulama çöktü
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