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Elon Musk, dünya devinin ''mavi tik''ini sildi

Elon Musk, dünya devinin ''mavi tik''ini sildi
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Elon Musk'ın satın aldığı Twitter, ABD gazetesi The New York Times'ın resmi hesabındaki onay işaretini kaldırdı.

Twitter CEO'su Elon Musk daha önce yaptığı bir açıklamada Twitter'ın yüksek profilli kullanıcılarının birçoğunun, kimliklerini doğrulamaya ve onları sosyal medya platformundaki taklit hesaplardan ayırmaya yardımcı olan mavi onay işaretlerinden istenen ücreti ödememeleri durumunda mavi tikleri kaldıracağını duyurmuştu.

Oksijen’in aktardığına göre, The New York Times perşembe günü yayınladığı bir haberde, kurumsal hesaplarının doğrulanması için Twitter'a ödeme yapmayacağını açıkladı.

Musk attığı Tweet'te, The New York Times'ın onay işaretinin kaldırılacağını belirtti ve gazete hakkında olumsuz yorumlarda bulunarak "Akışları Twitter'da ishalle eşdeğer. Hiç okunmuyor. Sadece en iyi makalelerini yayınlasalar çok daha fazla gerçek takipçileri olurdu. Aynı şey tüm yayınlar için geçerli" ifadelerini kullandı. 

 

Etiketler elon musk twitter new york times
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