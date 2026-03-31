  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  Erdoğan düğmeye bastı; Türkiye'de 5G dönemi resmen başladı

Güncelleme:

Türkiye bugün itibariyle 5G teknolojisine geçiş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden yaptığı canlı bağlantıyla 5G teknolojisinin hizmete açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden gerçekleştirdiği canlı bağlantıyla ana baba ocağı Rize’ye de bağlanarak Türkiye genelinde 5G teknolojisinin hizmete açılışını yaptı.

Açılış programı kapsamında Bitlis, Çanakkale, İstanbul, Hatay, Mardin illeriye eş zamanlı bağlantı kurulurken, Rize’den de Rize-Artvin Havalimanı’ndan da canlı yayına katılım sağlandı. Rize’deki bağlantıda Rize Valisi İhsan Selim Baydaş’a Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Ali Arıöz, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer eşlik etti.

Canlı bağlantıda konuşan Rize Valisi Baydaş, Rize-Artvin Havalimanı’nın da 5G teknolojisi gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ülkeye kazandırılan önemli yatırımlardan biri olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanım, Rize-Artvin Havalimanı’ndayız. Burası da ülkemize kazandırdığınız eşsiz eserlerden bir tanesi. 5G teknolojisiyle de buluşmuş olacağız bu vesileyle. Sizlere hem bu müstesna Rize-Artvin Havalimanı için hem de bugün ülkemize sunduğunuz 5G teknolojisi için teşekkürlerimizi arz ediyor, emirlerinize hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

5G teknolojisiyle neler değişecek?

5G teknolosiyle birlikte; akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak. 

 

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İkiz çocuk annesi güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: ''Anne olmayı düşünmemiştim''
İkiz çocuk annesi güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: ''Anne olmayı düşünmemiştim''
Öğretmen ve öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı; çok sayıda yaralı var!
Öğretmen ve öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı; çok sayıda yaralı var!
Sahnelerin ünlü ismi yüz gerdirme ameliyatı sonrasında 40 yaş gençleşti
Sahnelerin ünlü ismi yüz gerdirme ameliyatı sonrasında 40 yaş gençleşti
Güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat masasına yatıyor... Sağlık durumunu gözyaşları içinde anlattı
Güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat masasına yatıyor... Sağlık durumunu gözyaşları içinde anlattı
Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş'ten kritik uyarı canlı yayında geldi
Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş'ten kritik uyarı canlı yayında geldi
Yol verme tartışmasında yolu kesip sürücüye saldırdılar!
Yol verme tartışmasında yolu kesip sürücüye saldırdılar!
Hava sıcaklıkları artıyor ama yağış bitmiyor... Sağanak yağış ve kar kapıda...
Hava sıcaklıkları artıyor ama yağış bitmiyor... Sağanak yağış ve kar kapıda...
Ekranların iddialı yeni dizisinde sürpriz ayrılık; 5'inci bölüm gelmeden ipler koptu!
Ekranların iddialı yeni dizisinde sürpriz ayrılık; 5'inci bölüm gelmeden ipler koptu!
Etiketler 5G teknolojisi internet recep tayyip erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da 9 saati bulacak elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var İstanbul'da 9 saati bulacak elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var Sektörün devleri Antalya’da buluşuyor: ExpoHunt 2026 İçin Geri Sayım Başladı! Sektörün devleri Antalya’da buluşuyor: ExpoHunt 2026 İçin Geri Sayım Başladı! Ekranların iddialı yeni dizisinde sürpriz ayrılık; 5'inci bölüm gelmeden ipler koptu! Ekranların iddialı yeni dizisinde sürpriz ayrılık; 5'inci bölüm gelmeden ipler koptu! Güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat masasına yatıyor... Sağlık durumunu gözyaşları içinde anlattı Güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat masasına yatıyor... Sağlık durumunu gözyaşları içinde anlattı İktidara yakın medyada Mehmet Şimşek depremi; MASAK'tan dikkat çeken açıklama İktidara yakın medyada Mehmet Şimşek depremi; MASAK'tan dikkat çeken açıklama 17 yaşındaki çocuk aynı yaştaki akrabasını öldürüp intihar etti 17 yaşındaki çocuk aynı yaştaki akrabasını öldürüp intihar etti Boşanma aşamasındaki cani eşinin ailesinin evini basıp ölüm saçtı: 4 ölü var! Boşanma aşamasındaki cani eşinin ailesinin evini basıp ölüm saçtı: 4 ölü var! Kuraklık yüzünden yok olmaya yüz tutan barajdan, sağanak yağışlar sonrası güzel haber geldi Kuraklık yüzünden yok olmaya yüz tutan barajdan, sağanak yağışlar sonrası güzel haber geldi Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş'ten kritik uyarı canlı yayında geldi Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş'ten kritik uyarı canlı yayında geldi İkiz çocuk annesi güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: ''Anne olmayı düşünmemiştim'' İkiz çocuk annesi güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: ''Anne olmayı düşünmemiştim''
Sahnelerin ünlü ismi yüz gerdirme ameliyatı sonrasında 40 yaş gençleşti Sahnelerin ünlü ismi yüz gerdirme ameliyatı sonrasında 40 yaş gençleşti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı İBB davasında savcı 7 ismin tahliyesini istedi; İmamoğlu'nun şikayeti olay oldu! İBB davasında savcı 7 ismin tahliyesini istedi; İmamoğlu'nun şikayeti olay oldu! Trump paylaştı, dünya ayağa kalktı! Olay olan saldırı anı görüntüleri... Trump paylaştı, dünya ayağa kalktı! Olay olan saldırı anı görüntüleri... Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran kaza geçirdi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran kaza geçirdi Kesintisiz sağanak geri dönüyor: 5 gün boyunca durmayacak! Kesintisiz sağanak geri dönüyor: 5 gün boyunca durmayacak! CHP lideri Özel'den gece yarısı dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu hamlesi CHP lideri Özel'den gece yarısı dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu hamlesi Öğretmen ve öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı; çok sayıda yaralı var! Öğretmen ve öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı; çok sayıda yaralı var! Hava sıcaklıkları artıyor ama yağış bitmiyor... Sağanak yağış ve kar kapıda... Hava sıcaklıkları artıyor ama yağış bitmiyor... Sağanak yağış ve kar kapıda... Akaryakıtta yeni zamla kabus gerçek oluyor: 80 TL'lik dev baraj resmen aşılacak! Akaryakıtta yeni zamla kabus gerçek oluyor: 80 TL'lik dev baraj resmen aşılacak!