Facebook ve Twitter'a yeni zorunluluk getirildi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Facebook ve Twitter'a Rusya'da veri tabanı kurma zorunluluğu getirdi.

Roskomnadzor Başkan Yardımcısı Milos Vagner, "1 Temmuz'a kadar Facebook, Twitter ve diğerleri, Rus kullanıcıların veri tabanlarını yerelleştirmekle yükümlü" dedi.

Rusya'da günlük 500 binden fazla ziyaretçi alan yabancı bilişim şirketlerine yerelde şube açma zorunluluğu getiren yasa tasarısı, 21 Mayıs'ta Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunulmuştu.

Şirketlerin buna uymamaları halinde, özellikle reklam verme ve kişisel verileri toplama yasağı getirilmesi öngörülüyor. Bu düzenlemenin kapsamında Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam, World Of Tanks yer alabilir.