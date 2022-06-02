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Facebook’ta deprem! 14 yıl sonra bıraktı

Facebook’ta deprem! 14 yıl sonra bıraktı

Facebook'un bir start-up'tan dev bir şirkete dönüşmesinde büyük rol sahibi olan ve 14 yıl boyunca Meta'da görev alan Sheryl Sandberg şirketten ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Geçen yıl yapısını değiştirerek Meta çatı şirketini kuran ve bünyesinde Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformların olduğu şirkette büyük bir deprem yaşanıyor.

Facebook’un kuruluş aşamasında platformun kurucusu Mark Zuckerberg’e destek olan ve şirketin hızlı büyümesinde pay sahibi olan Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sheryl Sandberg şirketten ayrılma kararı aldığını duyurdu.

 14 yıl boyunca şirkette çalışan Sandberg’in aile ve hayır işlerine ağırlık vermek istediği belirtildi. 52 yaşındaki Sanberg’in Meta yönetim kurulunda görev almaya devam edeceği belirtildi.

Sandberg’in resmi olarak sonbaharda görevini bırakacağı belirtilirken yerine ise Javier Olivan’ın geleceği kaydedildi. Geçen yıl 120 milyar dolar gelir elde eden Facebook’un arkasındaki isimlerden biri olan ve şirketin kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’den sonra en çok tanınan ismi olan Sandberg 2013’te Lean In isimli bir kitap da çıkarmıştı.

Sandberg, “Bu kararı almak kolay olmadı, 14 yıl oldu. Fakat ben yardım işlerine ve vakfıma daha çok zaman ayırmak istiyorum” ifadesini kullandı.

Etiketler Sheryl Sandberg facebook meta ceo
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