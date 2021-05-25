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Fransız astronot paylaştı: İşte Dünya'daki Mars

Fransız astronot paylaştı: İşte Dünya'daki Mars

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev alan Fransız astronotun uzaydan çektiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet'in çektiği fotoğrafı konuşuyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev alan Fransız astronot gezegenimiz Dünya'yı yörüngeden fotoğrafladı.

Yörüngeden Sahra Çölü'nün fotoğrafını çeken astronot bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafın Mars'a bir hayli benzemesi nedeniyle bu kare kısa sürede viral oldu.

Pek çok kullanıcı söz konusu kare için 'Dünya'daki Mars' benzetmesini yaptı.

Astronot daha önce Mekke'nin gece uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaşmış ve Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlamıştı.

Pesquet, nisan ayında uzay istasyonuna SpaceX’in Crew-2 uzay aracıyla gelen ekipte yer alıyor.

 

Etiketler astronot dünya mars
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