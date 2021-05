Fransız astronot paylaştı: İşte Dünya'daki Mars

Sosyal medya Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet'in çektiği fotoğrafı konuşuyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev alan Fransız astronot gezegenimiz Dünya'yı yörüngeden fotoğrafladı.

Yörüngeden Sahra Çölü'nün fotoğrafını çeken astronot bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafın Mars'a bir hayli benzemesi nedeniyle bu kare kısa sürede viral oldu.

Pek çok kullanıcı söz konusu kare için 'Dünya'daki Mars' benzetmesini yaptı.

Astronot daha önce Mekke'nin gece uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaşmış ve Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlamıştı.

Pesquet, nisan ayında uzay istasyonuna SpaceX’in Crew-2 uzay aracıyla gelen ekipte yer alıyor.

If there is one picture that is a cliché 📷 for astronauts in space, it is the Richat structure, also known as the Eye of #Sahara. We have all taken a picture or two (I took multiple during #Proxima, including a collage of many photos: https://t.co/tdfJWCGADc) #MissionAlpha pic.twitter.com/51ndRrIQCu