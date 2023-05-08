İnsanlı Ay yolculuğu Apollo 11 için tartışılacak sözler: Şüphe duyuyorum

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un eski başkanı Dmitry Rogozin, ABD'li astronotların 1969'da Apollo 11 misyonuyla gerçekten Ay'a indiğinden şüphe duyduğunu söyledi.

Pazar günü Telegram kanalında yaptığı bir gönderide Rogozin, kişisel hakikat arayışına "yaklaşık on yıl önce" hala Rus hükümetinde çalışırken başladığını açıkladı.

Rogozin Amerikalıların gerçekten oraya ayak basıp basmadığı konusunda şüphelenmeye, Sovyet kozmonotlarının uçuşlarından döndüklerinde ne kadar bitkin göründüklerini ve Apollo 11 mürettebatının ne kadar etkilenmediğini gördüklerinde başladığını söyledi.

Rogozin, o sırada Roscosmos'un kanıt talepleri gönderdiğini söyledi.

Yanıt olarak aldığı tek şey, Sovyet Kozmonot Aleksey Leonov'un Amerikan astronotlarıyla nasıl konuştuğunu ve ona Ay'da olduklarını nasıl söylediklerini anlatan bir kitaptı.