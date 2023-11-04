NASA’dan uzayda tarihi keşif: Kendi Ay'ı bile var

NASA'nın ilk olarak 2021 yılında Jüpiter'in yakınında sıkışıp kalan Truva asteroitlerini araştırmak için fırlattığı Lucy uzay aracı ile kendi ‘Ay’ına sahip asteroit keşfedildiğini açıkladı.

Southwest Araştırma Enstitüsü’nde gezegen bilimcisi ve Lucy misyonunun baş araştırmacısı Hal Levinson, keşfin heyecanlandırıcı olduğunu belirtirken, hâlâ kat eedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu, çünkü ilgili verilerin yalnızca üçte birinin Dünya’ya geldiğini söyledi. NASA, Dinky’i ve onun sözde uydusunu gösteren bir dizi görüntü yayınladı ancak henüz gerçek bir veri yok.

Ana asteroit, muhtemelen diğer asteroitlerin çarpmasının sonucu olarak kraterlerle kaplı. Levinson, ikincil uydudan gelecek daha fazla görüntünün olduğunu ve bu resimlerin, küçük asteroitte bazı ilginç olayların yaşandığını gösterdiğini söylüyor.