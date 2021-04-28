Netflix, 13 orijinal içeriğinin yayın tarihini duyurdu

Dünyanın en fazla aboneye sahip olan video akış platformu Netflix bu yaz izleyici ile buluşacak olan filmlerin vizyon tarihlerini açıkladı.

Dünyanın en fazla aboneye sahip olan video akış platformu Netflix bu yaz yayımlanacak olan filmlerin vizyon tarihlerini açıkladı. İşte Netflix'in açıkladığı takvim: Carnaval: 2 Haziran Awake: 9 Haziran Wish Dragon: 11 Haziran Skater Girl: 11 Haziran Fatherhood: 18 Haziran Jagame Thandhiram: 18 Haziran Good on Paper: 23 Haziran The Ice Road: 25 Haziran America: The Motion Picture: 30 Haziran Restort for Love: 29 Temmuz The Last Mercenary: 30 Temmuz Sweet Girl: 20 Ağustos He’s All That: 27 Ağustos