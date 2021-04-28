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Netflix, 13 orijinal içeriğinin yayın tarihini duyurdu

Dünyanın en fazla aboneye sahip olan video akış platformu Netflix bu yaz izleyici ile buluşacak olan filmlerin vizyon tarihlerini açıkladı.

Dünyanın en fazla aboneye sahip olan video akış platformu Netflix bu yaz yayımlanacak olan filmlerin vizyon tarihlerini açıkladı.

İşte Netflix'in açıkladığı takvim:

Carnaval: 2 Haziran

Awake: 9 Haziran

Wish Dragon: 11 Haziran

Skater Girl: 11 Haziran

Fatherhood: 18 Haziran

Jagame Thandhiram: 18 Haziran

Good on Paper: 23 Haziran

The Ice Road: 25 Haziran

America: The Motion Picture: 30 Haziran

Restort for Love: 29 Temmuz

The Last Mercenary: 30 Temmuz

Sweet Girl: 20 Ağustos

He’s All That: 27 Ağustos

Etiketler netflix içerik orjinal tarih
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