Netflix, 13 orijinal içeriğinin yayın tarihini duyurdu
Dünyanın en fazla aboneye sahip olan video akış platformu Netflix bu yaz izleyici ile buluşacak olan filmlerin vizyon tarihlerini açıkladı.
Dünyanın en fazla aboneye sahip olan video akış platformu Netflix bu yaz yayımlanacak olan filmlerin vizyon tarihlerini açıkladı.
İşte Netflix'in açıkladığı takvim:
Carnaval: 2 Haziran
Awake: 9 Haziran
Wish Dragon: 11 Haziran
Skater Girl: 11 Haziran
Fatherhood: 18 Haziran
Jagame Thandhiram: 18 Haziran
Good on Paper: 23 Haziran
The Ice Road: 25 Haziran
America: The Motion Picture: 30 Haziran
Restort for Love: 29 Temmuz
The Last Mercenary: 30 Temmuz
Sweet Girl: 20 Ağustos
He’s All That: 27 Ağustos
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