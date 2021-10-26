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  3. Netflix'te aradığını bulamayanlara müjde: Bu kodlar ile film-dizi bulmak çok kolay!

Netflix'te aradığını bulamayanlara müjde: Bu kodlar ile film-dizi bulmak çok kolay!

Netflix'te aradığını bulamayanlara müjde: Bu kodlar ile film-dizi bulmak çok kolay!

Netflix ile ilgili kimsenin bilmediği bir detay ortaya çıktı. Artık istediğiniz filmi, kategorisine göre çok daha rahat bulma imkanınız var.

Netflix’te her filmin kategorisinin bir kodu var ve o kodu arama ekranına yazdığınız zaman istediğiniz filmler sizin önünüze geliyor.

Netflix’te arama kısmına bu kodları yazın ve istediğiniz kategorideki filmleri/dizileri kolayca bulun.

Bilim Kurgu ve Fantastik Kod: 1492

Aksiyon Bilim Kurgu: 1568

Uzaylı Muzaylılı Bilim Kurgu: 3327 Kült Bilim Kurgu: 4734

Bilim Kurgu ve Korku: 1694

Gerilim Bilim Kurgu: 11014

Aksiyon ve Mecera Kod: 1365

Aksiyon Komedi: 43040

Kurgu-Fantastik:1568

Gerilim ve Aksiyon: 43048

Süper Kahraman: 10118

Dövüş Sanati: 8985

Korku Kod: 8711

Şeytan temalı: 6998

Kült Korku Filmleri: 10944

Vampir Temalı: 75804

Zombi Temalı: 75405

Doğaüstü: 42023

Belgesel Kod: 6839

Suç Belgeselleri: 9875

Tarih Belgeselleri: 5349

Askeri Belgeselleri: 4006

Politik Belgeseller: 7018

Bilim ve Doğa Belgeselleri: 2595

Komedi Kod: 6548

Kara Mizah: 869

Yabancı Komediler: 4426

Romantik Komediler: 5475

Stand-up: 11559

Gençlik Komediler: 3519

Dram Kod: 5763

Suç ve Dram: 6889

Kitaptan Esinlenilmiş Dram: 4961 

Gerçek Hayattan

Romantik Dram: 1255

Politik Dram: 6616

Spor Filmler Kod: 4370

Basketbol Filmler: 12762

Futbol Filmleri: 12549

Boks Filmleri: 12443

Gerilim Kod: 8933

Aksiyon Gerilim: 43048

Gizem: 9994

Suç ve Gerilim: 10499

gangster: 31851

Psikolojik Gerilim: 5505

Etiketler film dizi netflix
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