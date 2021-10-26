Netflix'te aradığını bulamayanlara müjde: Bu kodlar ile film-dizi bulmak çok kolay!
Netflix ile ilgili kimsenin bilmediği bir detay ortaya çıktı. Artık istediğiniz filmi, kategorisine göre çok daha rahat bulma imkanınız var.
Netflix’te her filmin kategorisinin bir kodu var ve o kodu arama ekranına yazdığınız zaman istediğiniz filmler sizin önünüze geliyor.
Netflix’te arama kısmına bu kodları yazın ve istediğiniz kategorideki filmleri/dizileri kolayca bulun.
Bilim Kurgu ve Fantastik Kod: 1492
Aksiyon Bilim Kurgu: 1568
Uzaylı Muzaylılı Bilim Kurgu: 3327 Kült Bilim Kurgu: 4734
Bilim Kurgu ve Korku: 1694
Gerilim Bilim Kurgu: 11014
Aksiyon ve Mecera Kod: 1365
Aksiyon Komedi: 43040
Kurgu-Fantastik:1568
Gerilim ve Aksiyon: 43048
Süper Kahraman: 10118
Dövüş Sanati: 8985
Korku Kod: 8711
Şeytan temalı: 6998
Kült Korku Filmleri: 10944
Vampir Temalı: 75804
Zombi Temalı: 75405
Doğaüstü: 42023
Belgesel Kod: 6839
Suç Belgeselleri: 9875
Tarih Belgeselleri: 5349
Askeri Belgeselleri: 4006
Politik Belgeseller: 7018
Bilim ve Doğa Belgeselleri: 2595
Komedi Kod: 6548
Kara Mizah: 869
Yabancı Komediler: 4426
Romantik Komediler: 5475
Stand-up: 11559
Gençlik Komediler: 3519
Dram Kod: 5763
Suç ve Dram: 6889
Kitaptan Esinlenilmiş Dram: 4961
Gerçek Hayattan
Romantik Dram: 1255
Politik Dram: 6616
Spor Filmler Kod: 4370
Basketbol Filmler: 12762
Futbol Filmleri: 12549
Boks Filmleri: 12443
Gerilim Kod: 8933
Aksiyon Gerilim: 43048
Gizem: 9994
Suç ve Gerilim: 10499
gangster: 31851
Psikolojik Gerilim: 5505
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