Netflix'te aradığını bulamayanlara müjde: Bu kodlar ile film-dizi bulmak çok kolay!

Netflix ile ilgili kimsenin bilmediği bir detay ortaya çıktı. Artık istediğiniz filmi, kategorisine göre çok daha rahat bulma imkanınız var.

Netflix’te her filmin kategorisinin bir kodu var ve o kodu arama ekranına yazdığınız zaman istediğiniz filmler sizin önünüze geliyor. Netflix’te arama kısmına bu kodları yazın ve istediğiniz kategorideki filmleri/dizileri kolayca bulun. Bilim Kurgu ve Fantastik Kod: 1492 Aksiyon Bilim Kurgu: 1568 Uzaylı Muzaylılı Bilim Kurgu: 3327 Kült Bilim Kurgu: 4734 Bilim Kurgu ve Korku: 1694 Gerilim Bilim Kurgu: 11014 Aksiyon ve Mecera Kod: 1365 Aksiyon Komedi: 43040 Kurgu-Fantastik:1568 Gerilim ve Aksiyon: 43048 Süper Kahraman: 10118 Dövüş Sanati: 8985 Korku Kod: 8711 Şeytan temalı: 6998 Kült Korku Filmleri: 10944 Vampir Temalı: 75804 Zombi Temalı: 75405 Doğaüstü: 42023 Belgesel Kod: 6839 Suç Belgeselleri: 9875 Tarih Belgeselleri: 5349 Askeri Belgeselleri: 4006 Politik Belgeseller: 7018 Bilim ve Doğa Belgeselleri: 2595 Komedi Kod: 6548 Kara Mizah: 869 Yabancı Komediler: 4426 Romantik Komediler: 5475 Stand-up: 11559 Gençlik Komediler: 3519 Dram Kod: 5763 Suç ve Dram: 6889 Kitaptan Esinlenilmiş Dram: 4961 Gerçek Hayattan Romantik Dram: 1255 Politik Dram: 6616 Spor Filmler Kod: 4370 Basketbol Filmler: 12762 Futbol Filmleri: 12549 Boks Filmleri: 12443 Gerilim Kod: 8933 Aksiyon Gerilim: 43048 Gizem: 9994 Suç ve Gerilim: 10499 gangster: 31851 Psikolojik Gerilim: 5505