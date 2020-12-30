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  3. 30 Aralık 2020 10:57

Robotların dans şovu ağızları açık bıraktı

Ürettiği robotlarla dikkat çeken Boston Dynamics'in robotu bu sefer sergilediği dans performansı ile görenleri şaşırttı.

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Ürettiği robotlar ile adını duyuran Boston Dynamics yayınladığı yeni video ile gündemde.

Şirketin YouTube hesabı üzerinden paylaşılan videoda Boston Dynamics'in tüm robot ailesi yer alıyor ancak videonun yıldızı kesinlikle Atlas. Zira videoda Atlas isimli robot dans becerilerini sergiliyor.

Boston Dynamics bu ayın başlarında 1,1 milyar dolar karşılğında Softbank'tan Hyundai'ya satılmıştı.

2014'te Google'un sahibi olan Alphabet şirketi tarafından satın alınan şirket 2017'de SoftBank'a satılmıştı.

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