Telegram Gruplarının popülaritesinin hızla artmasının sebebi, insanların bulut tabanlı bir platformda hızlı bir şekilde haberleşebilmesini sağlamasıdır.

Gruplar içerisinde 2 GB’a kadar büyüklükteki dosyaların aktarımı anlık yapılabilir ve hesaplar birkaç farklı cihazdan aynı anda kullanabilir. Bu bakımdan, benzer grup kurmaya izin veren mesajlaşma programlardan çok farklıdır ve profesyonel işletmelere hizmet verebilir. İnternet olan her cihazdan ve her yerden sınırsız erişim imkânı ile sınırsız haberleşme, işletmeler, kişiler ve hizmetler açısından büyük bir öneme sahip olmakta.

Telegram Grupları içerisinde alınan veri ve görseller, uygulamanın bulut servisinden depolanır. Yani sadece telefonunuza veya diğer akıllı cihazlarınıza indirme yapabileceğiniz kadar boşluk olması, gruplar içerisinde paylaşılan verileri cihazlarınızın belleğini doldurmadan ulaşabilmenizi sağlar. Gizlilik endişesi olan kullanıcılar, reklamlarının satılmayacağı, kişisel verilerinin korunacağı, verilerin hiçbir şekilde paylaşımı yapılmayacağı Telegram uygulamalarını tercih etmekte.

Telegram kanallarında üyeler paylaşım yapamıyor, sadece yöneticiler paylaşım yapabiliyor. Haber, ekonomi, eğlence gibi birçok alanda Telegram kanalları bulunmakta. Telegram haber kanalları son zamanlarda oldukça tercih ediliyor.

Tüm Telegram Grupları içerisindeki yazışmalar, katılımcılar arasında özel olarak kalır. Kişiler bu gruplara özel davet linkleriyle katılabildiği için, herhangi bir şekilde gruplar içerisinde yer alan paylaşımlara müdahale edilemez. Ayrıca uygulama içerisinde çıkartma paketleri ve botlar sayesinde, kelime filtreleri yapabilir, günün her saati paylaşım yapmaya devam edebilir veya kişilere cevap verebilirsiniz. Günümüzde bu hizmeti veren bir diğer uygulama Discord’tur ancak Telegram Grupları ve Telegram Kanalları kadar etkin hizmet verme şansı bulunmadığından, kullanıcılara sağlamış olduğu avantajlardan ötürü Telegram’ın rakipsiz olduğu söylenebilir.

En İyi Telegram Grupları ve Telegram Kanalları