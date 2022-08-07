Twitch'e rakip geliyor

Facebook, Whatsapp ve Instagram'ın tepe şirketi Meta, "Super" adlı canlı yayın platformu ile Twitch'e rakip olmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya platformları arasındaki rekabet kızışırken uygulamalar da yeni güncellemelerle kullanıcılarını ellerinde tutmak ve hatta kullanıcı sayılarını artırmak için çalışmaya devam ediyor. Son olarak Meta da influencer dünyasında işler yoğunlaşırken yeni bir özelliğini test etmeye başladı.

Business Insider’ın haberine göre; Meta, yakın zamanda birden fazla içerik oluşturucuya ulaşıp onlardan yeni projeyi denemelerini istedi. Twitch’e benzer işlevselliğe sahip gibi görünen platform, şu anda teknoloji fenomeni Andru Edwards ve TikTok yıldızı Vienna Skye dahil olmak üzere 100’den az içerik oluşturucuyla test ediliyor.



Platform, izleyicilerin akışta yer alan özelliklere erişim için ödeme yapmaları gereken katmanlı bir sistemle çalışıyor.

Bir Meta sözcüsü Business Insider’a şu anda yalnızca web’de olduğunu söylerken, yaklaşık iki yıldır çok sessizce test edildiğini belirtti.

Meta, Super isimli platformunun geliştirme sürecine 2020’nin sonlarında girdi ve şu anda Meta’nın yeni ürün deneme ekibi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Meta’nın Super’i testi, şirketin yakın zamanda canlı alışveriş özelliğini kapattığını duyurmasıyla geldi. Canlı video alışverişi, bir dizi küçük deneme ve beta testinin ardından iki yıl önce Facebook’ta herkese açık hale gelmişti.

Canlı akış alışverişi Asya’da ve özellikle Çin’de giderek daha popüler hale geliyor. Bununla birlikte, Facebook ve TikTok’un ikisi de canlı alışveriş planlarında geri adım atsa da Super’in erken testleri, Meta’nın influencer’lar ve içerik oluşturuculara yönelik canlı yayın platformu için bir pazar olduğuna inandığını gösteriyor. Meta, platform için hala erken test aşamasında ve muhtemelen içerik oluşturuculardan gelen geri bildirimlere göre yeni düzenlemeler yapacak.