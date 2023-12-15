Twitch'ten müstehcen yayınlara yeşil ışık

Sosyal medyanın en popüler platformlarından Twitch, müstehcenlikle ilgili dikkat çeken kararlar aldı.

Dünyanın en popüler canlı yayın platformu Twitch artık tüm kullanıcılarının 'müstehcen' paylaşımlara izin vereceğini duyurdu. T

Platformda çıplaklık politikasının net olarak anlaşılmadığını öne süren Twitch, aldıkları yeni kararla bu politikanın daha net olacağını ifade etti.

Geçtiğimiz birkaç ay önce 'sınıflandırma etiketi' özelliğini devreye sokan Twich, kullanıcıların bu özel etiket sayesinde, erotizm içeren yayınlar yapabileceğini duyurdu.

Müstehcenlik etiketi kullanan içerik üreticilerin, erotizm içeren canlı yayınlarına herhangi bir yasak uygulanmayacağı da belirtildi.

Bunun yanı sıra pornografik içerik, cinsel şiddet, cinsel odaklı yayınlar ve oyunlar, yasaklı olmaya devam edecek.