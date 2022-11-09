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Twitter'dan Mavi Tik yerine ''Resmi'' adım

Twitter'dan Mavi Tik yerine ''Resmi'' adım
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Twitter, belirli şartları yerine getiren Blue abonelerinin profilinde "Resmi" etiketi yer alacağını açıkladı. Twitter Blue aboneleri mavi tik alsalar bile, nitelikleri karşılamadıkları sürece Resmi etiketine sahip olamayacaklar.

Twitter, Blue hizmetini satın alan kullanıcıların profilinde “Resmi” etiketine yer vereceğini açıkladı. Kullanıcıların hesapların gerçek olduğunu ayırt etmeye yardımcı olmak için başka bir onay işareti türü sunuyor.

Twitter’ın ürün yönetimi direktörü Esther Crawford, sosyal medya şirketinin bu yeni doğrulama özelliğini belirli hesaplara sunacağını açıkladı. Mavi tike sahip hesaplar, doğrulandıklarını belirtmek için “Resmi” etiketine sahip olacak.

Hangi hesaplar "Resmi" etiket alabilecek?

Crawford, yeni statünün yalnızca “hükümet hesaplarına, ticari şirketlere, iş ortaklarına, büyük medya kuruluşlarına, yayıncılara ve bazı tanınmış kişilere” verileceğini açıkladı.

The New York Times’a göre Twitter, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ara seçimler nedeniyle sözde ertelendikten sonra çarşamba günü 8 dolarlık Blue aboneliğini resmi olarak sunacak.

Twitter, Blue hizmetinin aylık ücretini ayda 4,99 dolardan 8 dolara yükseltecek.

Etiketler twitter mavi tik resmi resmi üye
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