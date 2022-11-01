Twitter'ın ''mavi tik'' ücretleri belli oldu
Twitter'ı satın alan milyarder Elon Musk, mavi tik için aylık 8 dolar ücret alaınacağını duyurdu.
Twitter'ı satın almasıyla gündemde olan Elon Musk, Twitter'daki 'mavi tik'in aylık 8 dolar olacağını açıkladı.
Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar ve köylüler sistemi saçmalık. İnsanlara güç! Ayda 8 dolara mavi tik."
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