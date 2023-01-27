Uzaya gidecek ilk Türk belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek ilk Türk için adayların belli olduğunu belirtti.

UZAYA GİDECEK İLK TÜRK "ASKERİ PİLOT" OLACAK

Binlerce başvuru yapıldı. Belirlenen adaylar zorlu eğitimlerden geçti. En sonunda uzaya gidecek ilk Türk olacak adaylar belli oldu. Türkiye’nin uzay yolculuğundaki kritik isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Edinilen bilgilere göre, biri asil biri yedek olmak üzere iki aday netleşti. Asil adayın askeri pilot olduğu öğrenildi.

Milli Uzay Programı'nın en önemli aşamasını oluşturan Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Projesi, resmi olarak 23 Mayıs'ta başladı. Seçilecek bir Türk vatandaşı 2023 yılında bilimsel faaliyetler yürütmek üzere 10 günlüğüne uluslararası uzay istasyonuna gönderecek.

Uzay yolculuğuna 23 Mayıs 1977 tarihinden sonra doğanlarla yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren mühendislik, fen bilimleri, temel bilimler veya fen bilimleri ile tıp fakültelerinden birini bitirmiş ve çok iyi derecede İngilizce bilenlerle boyu 1.49 ile 1.90 arasında kilosu ise 43 ile 110 kilogram olanlar başvuru yapabildi.

ADAYLAR "HAVA ÜSSÜ"NDE ZORLU TESTLERDEN GEÇTİ

Ardından başvurular değerlendirildi, adaylar seçildi. Ardından zorlu eğitim süreci başladı. 10'u kadın olmak üzere toplam 30 aday, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde testlere girdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeyse adayların psikolojik testleri gerçekleştirildi.

Testler sonucunda aday sayısı 15'e düşürüldü. Ardından ABD'li ve GATA sağlık heyetlerinden oluşan bir ekip son 7 kişilik liste oluşturdu. Yalnızca 7 aday tüm aşamaları geçerken, biri asil biri yedek olmak üzere aday sayısı ikiye düşürüldü. Ve uzaya gidecek adayı belirleyecek nihai karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Son 7'ye yalnızca erkek adaylar kalırken, vücut dayanıklılığı ve mevcutta yaptığı iş de göz önünde bulundurularak belirlenen asil adayın Hava Kuvvetleri'nde görev yapan askeri pilot olduğu öğrenildi.

ABD'DE EĞİTİM SÜRECİ BAŞLIYOR

Şimdi belirlenen iki aday ABD'ye gidecek ve zorunlu eğitime girecek. Özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çalışması sistemleri hakkında teorik dersler alacaklar. Hem Avrupa hem de Japonya'nın uzay aracı modüllerinde de aşinalık eğitimi alacaklar. Eğitimlerin büyük bir bölümü ABD'de olacak. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uzaya gidecek ilk Türk'e ilişkin açıklama yapması bekleniyor.