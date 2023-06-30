Virgin Galactic ilk ticari uzay uçuşunu gerçekleştirdi

Virgin Galactic'in ilk ticari uzay uçuşu gerçekleşti. Uçuş, dün TSİ 18:50 sıralarında başarıyla tamamlandı.

Sir Richard Branson'a ait olan özel uzay turizmi şirketi, toplamda 90 dakika süren yolculuğa Galaktic 01 ismini verdi.

İnsanlar için uzay yolculuğu çağının böylece bir adım daha yaklaştığı söylense de yine de riskleri kabul edenler şimdilik sadece milyonerler olacak gibi görünüyor.

PEKİ TİCARİ UZAY UÇUŞU SIRASINDA NELER YAŞANIYOR? TEHLİKELER NEDİR? KİMLER KATILABİLİR?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) göre bir uçuş uzayın sınırı olarak kabul edilen 80 kilometreyi aştığında uzay turizmi olarak sınıflandırılıyor.

VİRGİN GALACTİC 01'DE KİMLER VARDI?

Galactic 01'de İtalyan Hava Kuvvetleri ve İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'nden üç kişi yolculuk yaptı.

Virgin Galactic'ten bir astronot eğitmen, kısa yolculuk boyunca onlara rehberlik etti.

VİRGİN GALACTİC 01'DE NELER OLDU?

Virgin Galactic 01 yörünge altı yolculuk yaptı. Yani uzay aracı tam yörüngeye girmedi.

Uzayın sınırına ulaştıklarında astronotlar ağırlıksız hale geldi.

Bu noktada astronotlar onları yerinde tutan kayışları çözerek yerçekimsiz ortamda toplamda 13 deney gerçekleştirdi.

Biyotıp termo-akışkan dinamikleri ve mikro yerçekimi incelendi.

Daha sonra astronotlar kendilerini koltuklarına tekrar bağladıktan sonra araç Dünya'ya doğru dönüş yolculuğuna başladı. Yolculuk başarıyla tamamlandı.

UZAYA GİTMENİN MALİYETİ NEDİR?

Uzay turizminden fiyatlar çok değişken.

90 dakikalık bir Virgin Galactic yolculuğu 450 bin dolarken Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) uçuşlarının yaklaşık 731 bin dolar olması bekleniyor.

Blue Origin uçuşu için açık artırmada bir bilet 28 milyon dolara satılmıştı.

Bir başka bilet daha sonra 1 milyon dolara satıldı.

Bazı biletler ise, genellikle ünlü kişilere ücretsiz verildi.

Farklı firmalarla tam yörüngeye girerek yolculuk yapmanın 50 milyon dolardan fazlaya mal olabileceği tahmin ediliyor.

UZAY TURİZMİ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA NE KADAR UCUZLAYABİLİR?

Uzaya giden uçuşların sayısı arttıkça ve teknoloji geliştikçe fiyatlar da düşmeye başladı.

Richard Garriott, 2021 yılında uzaya yolculuk yapmanın, ilk yıllara kıyasla "bin kat daha ucuz" olduğunu söyledi. Ancak Garriott, "Zengin insanlar uzaya uçmaya istekli olmadıkça, bir sonraki adıma geçilemeyecek" dedi.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX şimdiden yolcuları uzaya götürmeye başladı.

Milyarder iş insanı Musk, yeniden kullanılabilir bir roketle uzay yolculuğunun maliyetini düşürmeyi hedefliyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise Orbital Reef adlı ticari bir yörünge istasyonu inşa etmek istiyor.

1991'de Sovyet Uzay İstasyonu Mir'e giden İngiltere'nin ilk astronotu olan Helen Sharman, uluslararası rekabetin özel sektörün pragmatik yaklaşımıyla gölgelenebileceğine inanıyor.

UZAY TURİZMİ TEHLİKELİ Mİ?

Tüm uzay yolculuklarının riskli olma ihtimali var.

2014 yılında, ABD'deki Mojave çölü üzerinde yapılan bir test uçuşu sırasında bir Virgin Galactic uzay aracının patlaması sonucu bir pilot hayatını kaybetti ve bir diğeri yaralandı.



Öte yandan uzayda uzun süre kalmak vücuda zarar verebiliyor.