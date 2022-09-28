  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. WhatsApp kullananlar dikkat! WhatsApp'ınızı hemen güncelleyin

WhatsApp kullananlar dikkat! WhatsApp'ınızı hemen güncelleyin

WhatsApp kullananlar dikkat! WhatsApp'ınızı hemen güncelleyin

WhatsApp, Android ve iOS uygulamalarında kritik iki güvenlik açığı buldu ve programın yeni sürümünü yayınladı.

Siber saldırganlar WhatsApp'ı da hedef alıyor. Kritik güvenlik açıkları bulunduğunda ise WhatsApp bunları yamayıp kullanıcılarını güvende tutmaya çalışıyor. Bu krtik güvenlik açıklarına son dönemde iki tane daha eklendi. WhatsApp, "kritik" dereceli iki güvenlik açığı buldu.

WHATSAPP'TA KRİTİK GÜVENLİK AÇIKLARI!
TechCrunch'ın haberinde, bu güvenlik açıklarından biri olan CVE-2022-36934 isimli açığın önem derecesinin 10 üzerinden 9,8 olduğu belirtildi. Söz konusu açığın WhatsApp uygulamasının "Video Call Handler" adlı bir bileşeninde bulunduğu ve bu bileşenin tetiklenmesi durumunda bilgisayar korsanının kurbanın uygulamasının tam kontrolünü ele geçirmesine izin vereceği kaydedildi.

WhatsApp sözcüsü Joshua Breckman, hataların şirket içinde keşfedildiğini ve şirketin "açıktan yararlanıldığına dair kanıt görmediğini" söyledi.

WhatsApp ayrıca bu hafta, önem derecesi 10 üzerinden 7,8 olan ve "yüksek" olarak derecelendirilen CVE-2022-27492 adlı başka bir güvenlik açığının ayrıntılarını da açıkladı. Bu açık, bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı bir video dosyası gönderdikten sonra kurbanın iOS cihazında kötü amaçlı kod çalıştırmasına izin verebilecek bir açık olarak nitelendirildi.

WHATSAPP UYGULAMANIZI GÜNCELLEYİN
Her iki açık da WhatsApp'ın en son sürümlerinde giderildi. Bu yüzden WhatsApp uygulamanızı hemen güncellemeniz tavsiye ediliyor.

Etiketler program sürüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yurt dışında gördü, Diyarbakır'da ''pomeranian'' çiftliği kurdu: 18 bin TL'ye satıyor
50 ilimizi ilgilendiren dev projede geri sayım başladı
Ünlü ekonomist bu sefer ''felaket geliyor'' dedi
Erdoğan’la yan yana açılış yapan isimden skandal açıklama
Araç sahipleri isyanda! Brent petrol çakıldı, beklenen indirim gelmedi
İstanbul'da polisin kurtardığı kadın, polise kafa attı
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 2023 asgari ücret için olay tahmin
Dolar'dan bir rekor daha: 18,55 TL! İşte Dolar, Euro ve altında son durum
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz’a saldırı
NASA o anları yayınladı: İşte DART ile asteroidin çarpışma anı