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WhatsApp'tan bir ''oh be'' dedirtecek özellik daha

WhatsApp'tan bir ''oh be'' dedirtecek özellik daha
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Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma aracı WhatsApp milyonlarca kullanıcısının en büyük derdi olan "geçmiş konuşmalarla" ilgili sonunda devrim gibi bir karara imzasını attı.

WhatsApp uygulamasına geçmiş mesajları daha kolay bulabilmek için yeni bir özelli geliyor.

Şu anda beta programındaki kullanıcılara sunulan özellik sayesinde çok eski mesajlar kolayca bulunabilecek.

Tarihe göre mesaj arama özelliği, şu anda WhatsApp Web uygulaması için geliştirilme aşamasında.

 WhatsApp web uygulamasında kullanıcılar takvim simgesine tıklayarak paneli açıp belli bir tarihte paylaşılan mesajı zahmetsizce bulabilecek.

Bu özellik iOS için WhatsApp beta 22.24.0.77 sürümünde mevcut.

Tarihe dayalı arama, geçmiş konuşmalardan belli mesajları almak gerektiğinde çok faydalı bir özellik olacak.

 

 

Etiketler WhatsApp WhatsApp web geçmiş konuşma WhatsApp özelliği yenilik yeni özellik
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