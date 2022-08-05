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Youtube'a yeni özellik: Video izlemek daha keyifli olacak

Youtube'a yeni özellik: Video izlemek daha keyifli olacak

Dünya çapında popüler video platformu Youtube, video izlemeyi daha fonksiyonel hale getirecek özellikleri hayata geçiriyor.

Platform, şimdiklik sadece Premium abonelerine sunulan yeni özellik kapsamında videoları yakınlaştırmaya izin vermeye başlıyor. Bu güncelleme hem dikey hem de yatay videolar için geçerli olacak.

2x’ten 8x’e kadar yakınlaştırma

YouTube, yıllardır beklenen videoları yakınlaştırma yeteneğini devreye aldı. “Pinch to zoom” isimli test edilen özellik kapsamında videoları 2x’ten 8x’e kadar yakınlaştırabilmek mümkün olacak. Ancak yeni özelliğin şimdilik sadece deneysel program ile Premium kullanıcılarına sunuldu.

Test süreci sonu 1 Eylül

1 Eylül tarihine kadar test edilecek olan video yakınlaştırma yeteneği, kullanıcılar tarafından beğenilmesi durumda YouTube’a dahil edilecek. Ancak 1 Eylül’ün ardından tüm kullanıcılara mı yoksa sadece Premium abonelerine mi açık olacağı henüz belirsiz.

Etiketler Youtube özellik
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