YouTube'un kullanıcı sayısında dikkat çeken değişim

İnternette ''video'' denince akla ilk gelen platform olan YouTube'un kullanıcı sayısındaki artış vites büyüttü.

YouTube, 19 yıl önce kurulduğu günden bu yana hızla büyüyerek dünya genelinde 2,7 milyar kullanıcıya ulaştı. Türkiye, platformun en fazla kullanıldığı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor.

Video paylaşım devi YouTube, Şubat 2005'te ABD'de 3 girişimci tarafından kuruldu ve bir yıl sonra teknoloji devi Google tarafından 1,65 milyar dolara satın alındı. Google ekosisteminin bir parçası olarak hizmet vermeye başlayan YouTube, 2024 itibarıyla 2,7 milyar aktif kullanıcıya ulaştı. Platformun kullanıcı sayısının gelecek yıl 2,85 milyara ulaşması bekleniyor.

YouTube'un her ay en az bir kez ziyaret edilen oranı yüzde 52, dünya genelinde ayda 113 milyar kez ziyaret ediliyor. Reklamsız erişim ve diğer çeşitli özellikleri sunan ücretli servisleri YouTube Premium ile YouTube Music, dünya çapında 100 milyon kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Platform, yıllık 30 milyar doları aşan reklam geliriyle ana kazanç kaynağını oluşturuyor. Türkiye, 57 milyondan fazla kullanıcıyla en fazla kullanıldığı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor.

YouTube'un kullanıcılarının yüzde 53,9'u erkek, yüzde 46,1'i ise kadınlardan oluşuyor. Kullanıcıların çoğunluğu 25-34 yaş aralığında bulunurken, platforma günlük toplamda 720 bin saatten fazla video yükleniyor.

Platformda toplamda 110 milyondan fazla kanal bulunuyor. En fazla gelir elde eden YouTuber, 239 milyon takipçiyle ABD'li MrBeast olarak öne çıkıyor. MrBeast'i, sırasıyla 45 milyon dolarla Jake Paul, 38 milyon dolarla Markiplier, 30 milyon dolarla Rhett and Link ve 28,6 milyon dolar gelirle Unspeakable takip ediyor.