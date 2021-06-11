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  4. 37 yıllık yaş farkı aşklarına engel değil: Milyonlarca kişi videolarını izliyor

37 yıllık yaş farkı aşklarına engel değil: Milyonlarca kişi videolarını izliyor

TikTok kullanıcısı 23 yaşındaki genç, 60 yaşındaki sevgilisiyle dans edip öpüştüğü videoları yayınlayarak milyonlarca izlenime ulaştı.

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