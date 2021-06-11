Anasayfa Video Galeriler Gündem 37 yıllık yaş farkı aşklarına engel değil: Milyonlarca kişi videolarını izliyor 37 yıllık yaş farkı aşklarına engel değil: Milyonlarca kişi videolarını izliyor 11 Haziran 2021 Cuma Saat: 16:10 TikTok kullanıcısı 23 yaşındaki genç, 60 yaşındaki sevgilisiyle dans edip öpüştüğü videoları yayınlayarak milyonlarca izlenime ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c360ca1b626e307021ce63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan ''haklarımız verilmiyor'' diyen vatandaşlara: ''Oturma eylemi yapın'' Saldırı ihbarı geldi, polis kuş uçurtmuyor Üzerine düşen kanepeden kıl payı kurtuldu Bakan Elvan'dan flaş enflasyon mesajı AK Parti'deki istifa krizinin ardından belediye başkanına kurşun yağdırdılar Sahilde kumun rengi siyaha döndü: ''Burada deniz girmek intihar gibi...'' İstanbul'da ''korona virüs salgını bitti de bizim mi haberimiz yok'' dedirten görüntüler İstanbul'da ''Karagümrük çetesi'' operasyonu... Gözaltılar var Çocuklarını göremeyen babanın intihar girişimi kamerada