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  3. 22 Mayıs 2020 14:45

4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi ceza yağdı

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde dün yapılan uygulamalarda 103 bin 785 iş yeri kontrol edildi. Kurallara uymayan 150 iş yeri sahibine ve 3 bin 930 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

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