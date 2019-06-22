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  3. 22 Haziran 2019 15:36

5 yaşında çocuğa cinsel istismara 18 yıl hapis

Trabzon'da sokakta oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mesut T., 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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