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59 saat sonra bir mucize daha!

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Adıyaman’da, bir kişi 59 saat sonra yıkılan binanın enkazından canlı olarak çıkarıldı.

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