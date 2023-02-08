Anasayfa Video Galeriler Gündem 59 saat sonra bir mucize daha! 59 saat sonra bir mucize daha! 08 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 15:45 Güncelleme: 08 Şubat 2023 Çarşamba 15:45 Adıyaman’da, bir kişi 59 saat sonra yıkılan binanın enkazından canlı olarak çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e3996a791d1c75b90797b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan yine ''kader'' dedi Malatya'da 4 katlı bina böyle çöktü Deprem bölgesine 77 sahra hastanesi kuruldu Yunan devlet televizyonundan Türkiye'ye büyük jest ''AFAD'tan talimat gelmedi, kepçeler boş boş duruyor'' ''AFAD'tan talimat gelmedi, kepçeler boş boş duruyor'' Enkazın altında ağlayan bebeğe ulaşıldı Gaziantep’te Belediye Başkanı'ndan 14 TL'lik ekmek baskını! Nedeni ortaya çıktı İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi; binalar boşaltıldı!