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  3. 03 Mayıs 2018 10:09

8 yıl boyunca her gün selfie çeken genç kız

ABD'li öğrenci Eadington 14 yaşından 22 yaşına kadar düzenli olarak her gün selfie çekti ve bunu sosyal medyada yayınladı. Genç kızın paylaşımı sosyal medyada viral oldu.

Bilgin Pro
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