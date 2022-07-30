Anasayfa Video Galeriler Gündem Abdurrahman Dilipak İstanbul depremi için tarih verdi Abdurrahman Dilipak İstanbul depremi için tarih verdi 30 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 13:30 Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, beklenen İstanbul depremi için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e50841bf5e023d6b094b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müşteri kılığındaki tırnakçının ''el çabukluğu'' kamerada İslamiyetin kalbi Kâbe'de merakla beklenen an saniye saniye görüntülendi İstanbul'da korkunç cinayet! 20 yaşındaki genç katledildi Atatürk Havalimanı'ndan ''geriye kalanlar'' böyle görüntülendi Ümit Özdağ, MHP ve Bahçeli'yi neden eleştirmediğini açıkladı Melih Gökçek A Haber'de hızını alamadı, bombayı patlattı Sedat Peker’in eşi gizli çekim diyerek paylaştı RTÜK'ten Netflix'in çizgi dizisine inceleme Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un öpüşme sahnesi Zeytin Ağacı dizisine damga vurdu