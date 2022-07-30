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  4. Abdurrahman Dilipak İstanbul depremi için tarih verdi

Abdurrahman Dilipak İstanbul depremi için tarih verdi

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, beklenen İstanbul depremi için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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