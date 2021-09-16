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Aile hekimlerine iş bırakma cezası kesildi

Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğine karşı, ağustos ayında iki gün iş bırakma eylemi yapan İzmirli 800'ü aile hekimi bin 700’e yakın sağlık çalışanına soruşturma açılmadan maaş kesme cezası verildi.

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