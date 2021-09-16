Anasayfa Video Galeriler Gündem Aile hekimlerine iş bırakma cezası kesildi Aile hekimlerine iş bırakma cezası kesildi 16 Eylül 2021 Perşembe Saat: 15:50 Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğine karşı, ağustos ayında iki gün iş bırakma eylemi yapan İzmirli 800'ü aile hekimi bin 700’e yakın sağlık çalışanına soruşturma açılmadan maaş kesme cezası verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61433d93bd9b0b6a93595603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Covid-19 Çağrı Merkezi'nde yerli aşı ''TURKOVAC'' yoğunluğu İşini yaparken kalbi durdu, kendine geldi ve... Kılıçdaroğlu söz verdi: ''Eğer çözmezsem siyaseti bırakacağım'' Sakarya'da 3 hortum meydana geldi Ankara İl Sağlık Müdürü: 12 hamile kadın koronavirüsten hayatını kaybetti 21 yıllık kocasını bırakıp kuzenine kaçtı Sahte PCR testi operasyonunda yeni dalga: Gözaltılar var İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık Yerli elektrikli otomobil Börü dikkatleri üzerine çekti