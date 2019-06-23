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İMAMOĞLU'NUN ZAFERİ İÇİN BEYLİKDÜZÜ'NDE MAHŞERİ KALABALIK!
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  3. 23 Haziran 2019 23:11

AK Parti önünde ''istifa'' sloganları

AK Parti'nin İstanbul Binali Yıldırım'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldığı esnada İstanbul İl Başkanı için atılan "istifa" sloganlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müdahale etti.

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