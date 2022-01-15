Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili Ünal konuşurken ''AK Partiliyim, açım'' diyen vatandaş salondan çıkarıldı AK Partili Ünal konuşurken ''AK Partiliyim, açım'' diyen vatandaş salondan çıkarıldı 15 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 10:31 AK Partili Mahir Ünal’ın CHP’yi eleştirdiği konuşması sırasında bir vatandaş, "Kendim de AK Parti’deyim. Sayın bakanım ülkede esas sorun işsizlik vallahi ben açım şu anda” deyince salondan çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e27837b4c9401e5c43c1f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı turkuaza büründü İstanbul'da can pazarı! Dehşet dolu anlar kamerada Yasaklı köpek ırkları için son gün Akşener, Mansur Yavaş'ı ziyareti sonrası soruları yanıtladı 10 TL'ye ''ölüm'' ticareti! İstanbul'un 2021 yılı asayiş karnesi açıklandı PKK'lı terörist kardeşler yakalandı Bilim Kurulu Üyesi Özlü: ''Omicron dalgasının yükselme konumundayız'' Uludağ'da sömestr hareketliliği! Rezervasyonlar dolmak üzere