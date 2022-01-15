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  4. AK Partili Ünal konuşurken ''AK Partiliyim, açım'' diyen vatandaş salondan çıkarıldı

AK Partili Ünal konuşurken ''AK Partiliyim, açım'' diyen vatandaş salondan çıkarıldı

AK Partili Mahir Ünal’ın CHP’yi eleştirdiği konuşması sırasında bir vatandaş, "Kendim de AK Parti’deyim. Sayın bakanım ülkede esas sorun işsizlik vallahi ben açım şu anda” deyince salondan çıkarıldı.

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