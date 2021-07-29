Anasayfa Video Galeriler Gündem Aleyna Tilki ile annesinin karşılıklı dansı sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki ile annesinin karşılıklı dansı sosyal medyayı salladı 29 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 14:55 Aleyna Tilki, sözü ve müziği kendisine ait 'Sır' adını verdiği şarkısını ve video klibinin tanıtım partisinde annesiyle karşılıklı dans etti. O anlar sosyal medyada olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61029745fb277c47b353c143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir orman yangını daha! Bu sefer de Marmaris yanıyor Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu görüntülerle ''basit bir soru'' diyerek hesap sordu İstanbul'da 4 kişinin öldürüldüğü kavganın görüntüleri dehşete düşürdü Adana’daki orman yangınında evler alevlere teslim oldu Adana'da da aynı acı tablo... ''Evimiz, yuvamız gitti'' Bakan Pakdemirli: Akseki'de çıkan yangın devam ediyor Kabus bitmiyor! Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi Alaska'da 7,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi