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  4. Aleyna Tilki ile annesinin karşılıklı dansı sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki ile annesinin karşılıklı dansı sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki, sözü ve müziği kendisine ait 'Sır' adını verdiği şarkısını ve video klibinin tanıtım partisinde annesiyle karşılıklı dans etti. O anlar sosyal medyada olay oldu.

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