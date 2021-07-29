Aleyna Tilki ile annesinin karşılıklı dansı sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki, sözü ve müziği kendisine ait 'Sır' adını verdiği şarkısını ve video klibinin tanıtım partisinde annesiyle karşılıklı dans etti. O anlar sosyal medyada olay oldu.

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