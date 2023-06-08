Anasayfa Video Galeriler Gündem Altın fiyatları için piyasanın gerçek bileni kuyumculardan kritik uyarı Altın fiyatları için piyasanın gerçek bileni kuyumculardan kritik uyarı 08 Haziran 2023 Perşembe Saat: 12:45 Güncelleme: 08 Haziran 2023 Perşembe 12:45 Değerli metaller piyasasının gerçek bir bileni olan kuyumcular rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için tahminlerini açıkladı. Piyasanın gerçek bilenlerinden kritik bir uyarı geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6481a337bf2265230d40dcf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MİT'ten Irak'ta nokta operasyon Ordu'da sahilde erkek cesedi bulundu İstanbul'da sanayi sitesinde korkutan yangın İstanbul'da bir kadın araçtan yola atıldı Ağlara takılan dev balinayı kurtarma operasyonu kamerada Otogarda kanlı kavga: 2'si kardeş, 3 yaralı Dünyadaki ''cehennemin kapısı'' yeniden açıldı! Görüntüler korkunç! İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! Evinde katledildi Yürüyen merdivende kabus; 14 yaralı var