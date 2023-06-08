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Altın fiyatları için piyasanın gerçek bileni kuyumculardan kritik uyarı

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Değerli metaller piyasasının gerçek bir bileni olan kuyumcular rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için tahminlerini açıkladı. Piyasanın gerçek bilenlerinden kritik bir uyarı geldi.

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