Altın fiyatları için piyasanın gerçek bileni kuyumculardan kritik uyarı

Değerli metaller piyasasının gerçek bir bileni olan kuyumcular rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için tahminlerini açıkladı. Piyasanın gerçek bilenlerinden kritik bir uyarı geldi.

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