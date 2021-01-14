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  3. 14 Ocak 2021 08:35

Ankara'da bir esnaf intihar etti!

Ankara Kalesi surlarına tırmanan ve esnaf olduğunu söylen bir kişi intihar etti. İtfaiye tarafından Ankara Hastanesi acil bölümüne kaldırılan kişinin bilincinin kapalı ve nabzının düşük olduğu belirtildi.

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