Anasayfa Video Galeriler Gündem Selde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 257'ye ulaştı Selde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 257'ye ulaştı 09 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 21:50 Güncelleme: 09 Mayıs 2024 Perşembe 21:50 Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 257’ye yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663d1b05bdc72e1814016293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meclis'te gerginlik: ''Utanmazlar, vicdansızlar'' ''İş buldum'' diye sevinmişti, hayatının şokunu yaşadı İznik’te korkutan yangın Cadde ortasında tekme ve yumruklu kavga Kadına çocuğunun yanında tekme tokat şiddet kamerada Yolcu uçağı pistten çıktı; yaralılar var Eski fabrikaya milyonluk Bitcoin baskını Osmanlı yadigarı daha hasat edilmeden kilosu 400 TL'den satıldı Konya'da vahşet: Eşini boğup uçurumdan attığını itiraf etti