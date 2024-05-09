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  4. Selde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 257'ye ulaştı

Selde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 257'ye ulaştı

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Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 257’ye yükseldi.

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