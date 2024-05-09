Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu uçağı pistten çıktı; yaralılar var Yolcu uçağı pistten çıktı; yaralılar var 09 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 18:40 Batı Afrika ülkesi Senegal'de 85 kişinin bulunduğu bir uçağın kalkış sırasında pistten çıkması sonucu 10 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663cee7fb45ed8acc10c6333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadına çocuğunun yanında tekme tokat şiddet kamerada Eski fabrikaya milyonluk Bitcoin baskını Osmanlı yadigarı daha hasat edilmeden kilosu 400 TL'den satıldı Konya'da vahşet: Eşini boğup uçurumdan attığını itiraf etti Okulda afet tatbikatında feci kaza: Metrelerce yüksekten düştü Yabancı uyruklu hırsız kardeşler yakalandı Piknikçilere at saldırısı: Yaralılar var Tunceli'de film gibi kaçakçı operasyonu: Görüntüler nefes kesti Bir estetik tedavisi skandalı daha...