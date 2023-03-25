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  4. Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu

Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu

Antalya'da farklı suçlardan aranan hükümlü C.K., evine düzenlenen operasyonda, duvardaki gizli bölmede saklanırken yakalandı.

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