Anasayfa Video Galeriler Gündem Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu 25 Mart 2023 Cumartesi Saat: 12:20 Antalya'da farklı suçlardan aranan hükümlü C.K., evine düzenlenen operasyonda, duvardaki gizli bölmede saklanırken yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641ebcd6d7a0a178db15dd23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pompalı tüfekli ev sahibi - kiracı kavgası kamerada! Drift yaparken yakalandı, savunması ''pes'' dedirtti Şoke eden kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü bakın nereden çıktı! Özcan Deniz'e tokat atan eski eşinin cezası belli oldu Evi yakıp, o anları çekip sosyal medyada paylaştı Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi? Canlı yayında açıkladı İftar saati gökyüzünde ilginç görüntü, gören telefona sarıldı Emekli bayram ikramiyesine zam geldi Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı